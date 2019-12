Malam Tahun Baru, DKI Siapkan 37 Kantong Parkir

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan saat malam pergantian tahun 2020 pada Selasa (31/12/2019) besok.

Diantaranya Nikah Massal dan Isbat Nikah di Halaman Balai Kota DKI, Car Free Night sepanjang Jalan Sudirman-MH. Thamrin, dan panggung hiburan di Bunderan HI, Depan Gedung Jaya, Pintu Monas Barat Daya, dan Spot Budaya Dukuh Atas.

Bagi pengunjung saat perayaan malam tahun baru yang membawa kendaraan, telah disiapkan 37 kantor parkir.

"Untuk kantong parkir udah disiapkan sebanyak 37. 37 kantong parkir," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Senin (30/12/2019). [ton]

Berikut lokasi 37 kantong parkir saat perayaan malam tahun baru tersebut

- Gedung Jaya

- IRTI Monas

- Kompleks Gedung MidPlaza

- Plaza Permata

- Plaza Indonesia

- Wisma Nusantara dan Hotel Pullman

- Wisma Antara

- Jakarta Theater

- Wisma Mandiri

- Plaza BII

- Gedung Sapta Pesona

- Gedung Indosat

- Kementerian ESDM

- Wisma 46

- The City Tower

- Grand Indonesia

- UOB Plaza

- The Landmark

- Graha Mandiri

- Gajah Mada Plaza

- Duta Marline Plaza

- Monas Stasiun Gambir

- Gedung Sarinah

- Lembaga Ketahanan Nasional

- Perpustakaan Nasional

- Kemetrian Perdagangan

- UNIKA Atma Jaya

- Parkir Timur Senayan

- Kementerian RB

- Jalan Kebun Kacan On Street

- Jalan Imam Bonjol On Street

- Menara Sudirman

- Gedung Artaloka

- Wisma BNI 46

- Menara BDN

- Menara Multimedia

- Poin Cafe